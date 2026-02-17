Carrossezzo di Figgieu 2026 a Pontedecimo con sfilata in maschera e pentolaccia

Il Carnevale di Pontedecimo torna con il tradizionale Carrossezzo di Figgieu, arrivato alla sua 72ª edizione. La sfilata in maschera e la pentolaccia si svolgono domenica prossima, attirando molti residenti e visitatori. Le strade del paese si riempiranno di colori e musiche, mentre bambini e adulti si preparano a divertirsi con le attività previste.

Anche quest'anno a Carnevale non può mancare il Carrossezzo di Figgieu di Pontedecimo, giunto alla 72^ edizione. Appuntamento domenica 22 febbraio alle ore 14 per il ritrovo e la partenza in piazzale Partigiani, la sfilata prosegue dunque per le vie e le piazze di Pontedecimo fino a giungere in via Ricreatorio. Al termine rottura della pentolaccia, giochi e musica presso i locali del ricreatorio. In caso di pioggia la manifestazione verrà posticipata a domenica 1° marzo.