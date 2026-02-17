Carriera in divisa l' Esercito cerca 3mila volontari | scatta il conto alla rovescia per le domande

L’Esercito Italiano ha annunciato di cercare 3.000 volontari, un passo importante per rafforzare le sue forze e coinvolgere giovani interessati alla carriera militare. Questo appello si rivolge a chi desidera intraprendere un percorso con la divisa e si apre con una scadenza imminente per presentare le domande. In Emilia-Romagna, gli Infoteam del Comando Militare stanno portando avanti incontri informativi nelle scuole, offrendo dettagli pratici sui requisiti e sulle modalità di partecipazione.

Nel corso degli incontri, gli uomini e le donne dell’Esercito illustrano i diversi percorsi di arruolamento disponibili, fornendo indicazioni sui requisiti di accesso, sulle modalità di partecipazione ai concorsi e sugli sviluppi di carriera. Tra le opportunità attualmente aperte, è possibile per i giovani tra i 18 e i 24 anni partecipare al concorso per 3mila Volontari in ferma iniziale (Vfi), con scadenza il 18 febbraio 2026. I bandi e tutte le informazioni di dettaglio sono consultabili sul portale ufficiale dell’Esercito Italiano. “L’iniziativa rientra nel più ampio impegno dell’Esercito volto a favorire un dialogo diretto con le nuove generazioni, offrendo strumenti concreti per una scelta consapevole e informata verso una carriera al servizio del Paese”, afferma il Comando militare Esercito “Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: "Falconara si accende", scatta il conto alla rovescia per lo 'switch-on': le iniziative in programma Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carriera in divisa, l'Esercito cerca 3mila volontari: scatta il conto alla rovescia per le domande; Penélope Cruz torna con The Bride!: l’attrice ambassador Chanel tra mistero e forza; Siena, il vigile Aucone che consegna la busta al mossiere saluta dopo 42 anni in divisa; Florence Korea Film Fest 2026. Siena, il vigile Aucone che consegna la busta al mossiere saluta dopo 42 anni in divisaQuarantadue anni nella Polizia Locale di Siena, quarantatré in divisa considerando anche l’esperienza nella Polizia di Stato. Si chiude così la lunga carriera di Alessandro Aucone, premiato con un ric ... radiosienatv.it Centro Studi "Bravo" Caserta. . SOGNI UNA CARRIERA IN DIVISA Le Scuole Militari italiane sono un’occasione UNICA per studiare, crescere e prepararti a futuri ruoli di leadership nelle Forze Armate! LE SCUOLE MILITARI Scuola Militare Nu facebook