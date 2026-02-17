Iacopo Pasciuti, direttore sportivo della Carrarese, invita a mantenere la calma dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime quattro partite. La squadra affronta un momento difficile, ma lui assicura che l’ottimismo per il futuro resta invariato. Pasciuti sottolinea come l’obiettivo principale sia continuare a lavorare con tranquillità e fiducia, senza lasciarsi influenzare dalle difficoltà temporanee. In una stagione lunga, la società punta a recuperare terreno e a rafforzare la squadra.

"Keep calm". E’ questo il messaggio che arriva dal direttore sportivo Iacopo Pasciuti in un momento particolare della stagione della Carrarese che ha fatto un punto nelle ultime quattro gare. "Siamo tornati a mani vuote dal “Braglia“ – ha chiarito Pasciuti tramite i canali ufficiali della società – ma rimangono inalterate le considerazioni che consentono di guardar in maniera propositiva al futuro. Una valutazione complessiva del momento non può che partire dall’analisi delle prestazioni al netto del risultato finale: nelle ultime quattro gare i ragazzi hanno fornito performance importanti sotto tutti i punti di vista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Il diesse Pasciuti invita alla calma: "Resta inalterato l'ottimismo per il futuro"

