Carnevale i carri e le maschere dei rioni di Trieste sfilano per le strade VIDEO
Il Carnevale di Trieste si anima con la sfilata dei carri e delle maschere dei rioni, che si è svolta oggi pomeriggio. La manifestazione, chiamata
La tradizionale sfilata dei carri denominata "Corso Mascherato" è andata in scena questo pomeriggio, con partenza da piazza Oberdan e arrivo in piazza Unità, in occasione del Martedì grasso che conclude la settimana di Carnevale. Ognuno dei sette rioni della città ha messo in scena un proprio tema, per divertire i cittadini accorsi e tentare di aggiudicarsi la vittoria. In ordine hanno sfilato: Barriera Vecchia – “Legolandia”, Valmaura – “Andale Andale Andale. Valmaura arriba arriba arriba”, Borgo S. Sergio - “Vichinghi. e non solo”, Città Vecchia San Giusto – “Atlantide”, San Giacomo - “La Revolucìon Mexicana”, Servola – “Cerchi, sfere e pois”, Roiano – “Il numero sette”.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Carnevale, a San Sisto sfilano i carri dei RioniA San Sisto il Carnevale dei Rioni torna a sfilare dopo due anni di stop forzato.
Carnevale di San Sisto. I carri allegorici sfilano tra maschere e allegriaIl Carnevale di San Sisto ha conquistato il quartiere di Perugia ieri pomeriggio, quando i carri allegorici hanno sfilato tra maschere vivaci e coriandoli colorati.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Carnevale Viterbese, sabato 14 febbraio sfilata di carri e gruppi mascherati per le vie del centro, martedì 17 febbraio gruppi mascherati a piazza del Teatro. Attenzione alla viabilità; Carnevale 2026: sfilata del Venardi Gnocolar; 72° Carnevale di Rivoli: sfilata dei carri allegorici; Iniziato il Carnevale a Collegno.
Il carnevale di Erbusco: ecco i carri più divertentiQuest’anno c'erano oltre dieci carri tutti bellissimi e colorati, dedicati a favole, personaggi mitologici, film e qualcuno con forte significato ironico e critico, come quello realizzato da Wild Boy ... ilgiorno.it
Sfilata dei carri di Carnevale a Ortona: chiusura finale, domenica 22 febbraioI cookie per le prestazioni vengono utilizzati per comprendere e analizzare gli indici di prestazione chiave del sito Web che aiutano a fornire ai visitatori un'esperienza utente migliore. hgnews.it
Carnevale a Latina: carri in sfilata tra musica, maschere e coreografie! Un pomeriggio di festa nel cuore della città : i carri stanno sfilando tra piazza della Libertà e piazza del Popolo, con tanta gente lungo il percorso tra colori, coriandoli e allegria # facebook