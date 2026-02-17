Carnevale di Viareggio la fiorentina porta la parità di genere sul corso davanti a 100mila persone
Sfilata "al completo" con nove carri di prima categoria e quattro di seconda. Sabato il gran finale in notturna e i verdetti Tra i dati che emergono dalla giornata c'è anche la componente turistica: numerosi visitatori sono arrivati dall'estero, con pernottamenti prenotati appositamente per seguire uno degli appuntamenti più attesi del calendario viareggino. Un segnale che conferma il richiamo del Carnevale non solo a livello regionale, ma anche fuori dai confini nazionali.
Carnevale di Viareggio 2026, il debutto è da record: 100mila persone per i carri con le allegorie di Trump, Putin e Von der Leyen. Ecco le date delle prossime sfilate (anche in notturna)Il Carnevale di Viareggio 2026 si apre con un debutto da record: oltre 100mila persone hanno assistito ai carri allegorici, tra cui quelli dedicati a Trump, Putin e Von der Leyen.
Carnevale di Viareggio: oggi quarto corso mascherato, con lo spettacolo degli aquiloni sul lungomareIl Carnevale di Viareggio ha preso il via oggi, con il quarto corso mascherato, dopo che il colpo di cannone ha annunciato l’inizio della sfilata.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Giovedì Grasso con il Corso notturno; Carnevale di Viareggio, la sfilata dei carri allegorici sul lungomare. FOTO; Carnevale di Viareggio: sole e record di presenze. Applausi per i carri, i grandi protagonisti; Il Carnevale di Viareggio 2026: un invito alla gioia e a tornare a stupirsi.
E’ il giorno del ‘vero Carnevale’. Segui la sfilata di Martedì Grasso in diretta da ViareggioMartedì Grasso è l’ultimo giorno di Carnevale prima dell’inizio della Quaresima. Oggi la parata del quinto corso mascherato sul lungomare di Viareggio, trasmessa anche in diretta tv. L’ultimo appuntam ... msn.com
Per il Martedì Grasso il quinto corso del Carnevale di ViareggioDiretta tv su Rai 3, ospite Alessandro Cecchi Paone. La premiazione delle vincitrici del contest promosso dalla Fondazione Carnevale ... luccaindiretta.it
Il Carnevale di Viareggio in diretta tv oggi: è il martedì grasso x.com
Il Carnevale di Viareggio in diretta tv oggi: è il martedì grasso facebook