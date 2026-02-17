Carnevale di Viareggio la fiorentina porta la parità di genere sul corso davanti a 100mila persone

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Sfilata “al completo” con nove carri di prima categoria e quattro di seconda. Sabato il gran finale in notturna e i verdetti Tra i dati che emergono dalla giornata c’è anche la componente turistica: numerosi visitatori sono arrivati dall’estero, con pernottamenti prenotati appositamente per seguire uno degli appuntamenti più attesi del calendario viareggino. Un segnale che conferma il richiamo del Carnevale non solo a livello regionale, ma anche fuori dai confini nazionali.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Carnevale di Viareggio 2026, il debutto è da record: 100mila persone per i carri con le allegorie di Trump, Putin e Von der Leyen. Ecco le date delle prossime sfilate (anche in notturna)Il Carnevale di Viareggio 2026 si apre con un debutto da record: oltre 100mila persone hanno assistito ai carri allegorici, tra cui quelli dedicati a Trump, Putin e Von der Leyen.

Carnevale di Viareggio: oggi quarto corso mascherato, con lo spettacolo degli aquiloni sul lungomareIl Carnevale di Viareggio ha preso il via oggi, con il quarto corso mascherato, dopo che il colpo di cannone ha annunciato l’inizio della sfilata.

