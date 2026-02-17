Carnevale di Latina in migliaia per la sfilata dei carri La festa in centro continua

Il Carnevale di Latina ha attirato migliaia di spettatori, che hanno affollato il centro città per assistere alla sfilata dei carri allegorici. La manifestazione si è svolta oggi, 17 febbraio, e ha segnato l’ultimo giorno di festeggiamenti, con carri decorati che hanno attraversato le vie principali. La festa continua nel cuore della città, con musica e balli che coinvolgono ancora molti presenti.

Grandissimi e colorati, i giganti di cartapesta hanno attraversato, tra sorrisi, balli, musica e coriandoli, le vie e le piazze principali del capoluogo tra l'entusiasmo di grandi e piccoli Migliaia di persone hanno riempito il centro di Latina in festa oggi pomeriggio, 17 febbraio, per la sfilata dei carri allegorici nell'ultimo giorno di Carnevale. Dopo il rinvio del primo dei quattro appuntamenti in programma lo scorso 7 febbraio a causa del maltempo, il cuore della città è stato un tripudio di colori e di allegria per uno dei momenti più attesi, non solo dai più piccoli. Grandissimi e colorati, i giganti di cartapesta hanno attraversato, tra sorrisi, balli, musica e coriandoli, le vie e le piazze principali del capoluogo animando il cuore della città.