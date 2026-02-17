Carnevale cena chianina con i giganti di cartapesta

Il Carnevale di Foiano ha attirato molte persone ieri sera, quando una cena tradizionale con carne chianina e giganteschi carri di cartapesta ha animato il centro storico. La manifestazione, giunta alla sua cinquantesima edizione, si svolge ogni domenica di febbraio e richiama visitatori da tutta la regione. Durante la serata, i partecipanti hanno potuto ammirare i dettagli artistici dei carri e assaggiare specialità locali preparate dai ristoranti del paese.

Il Carnevale di Foiano è un evento molto atteso da tutti gli abitanti del paese: questa festività è considerata la più antica della nostra tradizione ed è organizzata in cinque domeniche. Nella prima c'è la giuria che vota i carri dei quattro cantieri, che sono Bombolo, Nottambuli, Rustici, Azzurri; nella seconda c'è la votazione delle mascherate, cioè delle sfilate in maschera che accompagnano il carro; nella terza e nella quarta abbiamo la Scoriandolata, che consiste nel tirare coriandoli e gadget da una grande terrazza; infine, nell'ultima domenica c'è la premiazione del carro vincitore, nonché della migliore mascherata, dopo la lettura del "testamento": un poema che racconta episodi divertenti accaduti nella comunità.