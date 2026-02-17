Carnevale a Rio omaggio alla regina del rock brasiliano Rita Lee

Durante la seconda notte del Carnevale a Rio, le più celebri scuole di samba della città hanno sfilato al Sambodromo per onorare Rita Lee, la regina del rock brasiliano, scomparsa di recente. La sfilata ha attirato migliaia di persone, che hanno assistito a coloratissimi carri e costumi ispirati alla carriera della cantante.

Le scuole di samba più prestigiose di Rio de Janeiro hanno sfilato al Sambodromo nella seconda serata del Carnevale a Rio de Janeiro. Ad aprire la serata, la scuola di samba Mocidade Independente de Padre Miguel, che ha reso omaggio alla cantante brasiliana Rita Lee, la Regina del rock brasiliano scomparsa nel 2023. La scuola di samba ha celebrato la sua irriverenza, la sua eredità artistica e il suo spirito controculturale, con carri colorati, immagini psichedeliche e artisti che rappresentavano diversi momenti della sua carriera. Lee, figura pionieristica del rock brasiliano e icona culturale associata alla libertà artistica e alla ribellione, rimane una delle artiste più influenti del Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Carnevale a Rio, omaggio alla regina del rock brasiliano Rita Lee Ci vuole un Fiore: a Daste l’omaggio alla stagione scanzonata del Flower Punk Rock A Daste, nel quartiere Celadina di Bergamo, si prepara un concerto che riprende la scena del Flower Punk degli anni ’90. Fano si tinge di colori: inaugurato il Carnevale con la regina e l’omaggio a Ferretti Questa mattina a Fano si è svolta l’inaugurazione ufficiale del Carnevale, con l’elezione della regina, chiamata la Splendida. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rio, omaggio a Lula al Carnevale tra accuse di propaganda; Al Sambodromo di Rio de Janeiro si apre il Carnevale con un omaggio a Lula; Al Carnevale di Rio un omaggio a Lula; Rio, Carnevale tra le polemiche. La regina del rock brasiliano, Rita Lee, omaggiata nella seconda serata del Carnevale a Rio de Janeiro(LaPresse) Le scuole di samba più prestigiose di Rio de Janeiro hanno sfilato al Sambodromo nella seconda serata del Carnevale a Rio de Janeiro. stream24.ilsole24ore.com Rio, omaggio a Lula al Carnevale tra accuse di propagandaRio de Janeiro, 16 feb. (askanews) - Un robot metallico con le fattezze del presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha aperto le sfilate del Carnevale di Rio con l'Acad micos de Niteròi. È la prima volta ... quotidiano.net Ricorda sempre le parole di Bruce Lee… Wataaaaaaaa facebook "Rita MARQUANT" - Results on X | Live Posts & Updates x.com