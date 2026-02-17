Carnevale a Napoli sfilano le maschere de ‘A figlia d’’o Marenaro e del figlio Scicchitano

A Napoli, il Carnevale prende vita con le maschere di ‘A figlia d’’o Marenaro e del figlio Scicchitano, che rappresentano le tradizioni di pesca della zona. Questi personaggi, portati in strada da anni, si distinguono per i dettagli realistici dei costumi e la forte connessione con la cultura locale. Durante la sfilata, i partecipanti si fermano spesso a scattare foto davanti a queste maschere, simbolo di un legame profondo tra identità e mare.

A Napoli il Carnevale si nutre di realtà, affetto e identità. Non solo personaggi delle fiabe o supereroi: tra le maschere più riconoscibili e amate di quest'anno sfilano anche i volti contemporanei della cucina di mare più nota della città. Tra coriandoli e sorrisi, alcuni bambini hanno scelto di travestirsi da 'A figlia d' 'o Marenaro e da Scicchitano, reinterpretando con sorprendente autenticità due figure simbolo della ristorazione di mare partenopea che sta avendo sempre più eco anche sui social.

Carnevale di San Sisto. I carri allegorici sfilano tra maschere e allegriaIl Carnevale di San Sisto ha conquistato il quartiere di Perugia ieri pomeriggio, quando i carri allegorici hanno sfilato tra maschere vivaci e coriandoli colorati.

Sfilano i carri a Castelnovo. Il ’Carnevale del Castlein’ colora le vie del paeseSfilano i carri a Castelnovo.

