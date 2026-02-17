Carnevale | 30 tra carri e gruppi in maschera hanno sfilato tra le vie del centro storico udinese
Il Carnevale di Udine ha visto sfilare 30 carri e gruppi in maschera tra le vie del centro storico, attirando numerosi spettatori. La seconda edizione del nuovo Carnevale, che ha ripreso dopo 15 anni di stop, ha portato vivacità e colore nelle strade cittadine, grazie anche alla partecipazione di molte famiglie e artisti locali.
La seconda edizione del nuovo Carnevale udinese, tornato l'anno scorso dopo 15 anni di assenza, si conferma un enorme successo. Nonostante il meteo incerto, migliaia di famiglie sono accorse in centro per l'appuntamento più atteso del Carnevale udinese: la sfilata dei carri, con i gruppi accompagnati da musiche e coreografie, ha scatenato l'entusiasmo degli udinesi che hanno affollato il centro durante tutto il percorso, da via Gemona fino a via Vittorio Veneto. Per tutto il pomeriggio la carovana di carri, bande e gruppi mascherati ha animato il centro storico con musica, coriandoli e scenografie spettacolari provenienti da tutto il Triveneto e anche dall'estero.
