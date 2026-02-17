Carne equina tradizione culinaria piacentina sostenibilità ambientale e presidio del territorio | no a divieti ideologici
Il disegno di legge che propone di vietare il consumo di carne equina ha suscitato proteste a Piacenza, dove questa tradizione rappresenta ancora un pilastro della cultura locale. La decisione potrebbe mettere a rischio decenni di abitudini e di economia, soprattutto nelle zone di montagna dove questa carne viene spesso utilizzata nelle ricette tradizionali. La questione si scontra con le esigenze di sostenibilità ambientale e di tutela dei territori rurali.
Lo afferma la senatrice Elena Murelli (Lega), intervenendo nel dibattito sul Ddl che propone di vietare la macellazione e il consumo di carne di cavallo, considerandolo esclusivamente un animale d’affezione. «Per Piacenza e Parma – spiega Murelli – la carne di cavallo è parte integrante della tradizione culinaria locale. È un alimento storicamente presente nelle nostre tavole, utilizzato in preparazioni tipiche tramandate di generazione in generazione. Pensiamo a piatti della cucina popolare, nati in un contesto contadino in cui nulla veniva sprecato e ogni risorsa del territorio veniva valorizzata.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Carne equina, la Lega: "Dietro il divieto un attacco alle nostre filiere"La Lega denuncia che la proposta di vietare la carne equina nasce da un attacco diretto alle tradizioni alimentari italiane.
