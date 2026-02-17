Carne equina la Lega | Dietro il divieto un attacco alle nostre filiere

La Lega denuncia che la proposta di vietare la carne equina nasce da un attacco diretto alle tradizioni alimentari italiane. La decisione, sostenono i leghisti, mette a rischio le filiere locali e le aziende che da generazioni producono questa carne. In alcune zone del Nord Italia, le aziende allevano cavalli appositamente per il consumo, e questa legge potrebbe mettere fine a queste attività.

“La proposta di legge che punta a vietare il consumo di carne equina è un vero e proprio schiaffo alla cultura gastronomica e all’identità del nostro territorio. È una proposta che è stata incardinata ‘in quota opposizione’ voluta dal Movimento 5 Stelle e sposata da Avs, e che vorrebbe trasformare per legge il cavallo in un ‘animale d’affezione’, cancellando con un tratto di penna secoli di tradizione. La posizione della Lega è chiara: non permetteremo che un’impostazione ideologica smantelli una parte viva della nostra storia e del nostro sistema agroalimentare”. Lo dichiara Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega e capogruppo in Commissione Agricoltura alla Camera.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Pensioni, maggioranza in tilt sulla stretta: la Lega all’attacco del Mef guidato dalla… LegaLa discussione sulle pensioni si fa sempre più accesa all’interno della maggioranza, con la Lega pronta all’attacco contro le proposte del Mef.

Leggi anche: “Dio li ha creati perché fossero mangiati”: il divieto al consumo di carne di cane a Giacarta divide l’opinione pubblica

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.