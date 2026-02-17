Carlo Barchiesi | addio a un grandissimo del basket italiano

Carlo Barchiesi è morto a causa di una malattia, lasciando un vuoto enorme nel mondo della pallacanestro italiana. La sua scomparsa, avvenuta questa settimana, colpisce tutti coloro che hanno seguito la sua carriera, dalla passione per il gioco alle imprese con l’Aurora Basket Jesi. Barchiesi ha dedicato decenni alla pallacanestro, diventando un punto di riferimento per molti giovani e appassionati.

La pallacanestro italiana perde uno dei suoi volti più autentici e rappresentativi, Carlo Barchiesi, figura storica dell'Aurora Basket Jesi e protagonista assoluto del movimento cestistico nazionale. Un emblema super di vita e di sport. La sua scomparsa in queste ore lascia un vuoto profondo non solo nella sua città, ma in tutto l'ambiente sportivo. Un ambiente agonistico che per decenni ha beneficiato della sua passione, della sua competenza e della sua umanità. Nel 1965 insieme a Gianni Rossetti e Primo Novelli e con il supporto di don Roberto Vigo fondò l'Aurora Basket, Società in cui ha ricoperto tutti i ruoli da giocatore a presidente, sempre con infinita passione.