Cardiochirurgia di Ancona a rischio chiusura un’altra lettera di una mamma

Una mamma di Ancona ha scritto un’altra lettera per segnalare la possibile chiusura della cardiochirurgia pediatrica, un servizio che ha salvato la vita di sua figlia. La donna si è detta preoccupata perché senza questa struttura, molte famiglie potrebbero trovarsi senza un aiuto immediato per i loro bambini malati di cuore. La lettera arriva a pochi giorni da una manifestazione di protesta di genitori e medici, che chiedono di mantenere aperto il reparto. La donna ha ricordato il momento in cui i medici sono intervenuti con successo, salvando la vita alla sua bambina di appena due anni.

Ancona, Cardiochirurgia Pediatrica a Rischio: Una Mamma Lancia l'Allarme, "Hanno Regalato una Vita a Mia Figlia". La cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale Torrette di Ancona è sull'orlo di una crisi profonda, con il rischio concreto di una chiusura che solleva preoccupazioni tra famiglie e medici. Una lettera accorata di una madre, originaria della provincia di Ascoli Piceno, racconta la sua esperienza e la gratitudine per un reparto che potrebbe presto non essere più in grado di offrire le sue cure specialistiche. La vicenda, resa pubblica il 17 febbraio 2026, riaccende il dibattito sulla sostenibilità del sistema sanitario regionale e sulla necessità di tutelare le eccellenze mediche.