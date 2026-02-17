Capriotti | Pellei candidato perché no?

Capriotti ha proposto Pellei come candidato, chiedendosi: “Perché no?”. Dopo la fine dell’amministrazione Spazzafumo, si osserva che il civismo, che aveva portato successo nel 2021, ha perso forza e credibilità. La crisi politica ha indebolito il senso di comunità tra i cittadini, lasciando il territorio senza una guida stabile.

Si dice che, dopo la caduta dell'amministrazione Spazzafumo, a rimetterci di più sia stato il concetto di civismo, proiettato in politica e vincente nel 2021, ma collassato su sé stesso quattro anni dopo. Eppure è sempre di civismo che parla il Centro civico popolare: certo, con un'impostazione molto meno radicale che concede ai partiti il ruolo di protagonista per le prossime elezioni. I cattolici però puntano ancora una volta a fare da ago della bilancia, dicendo no agli estremi e mettendo sul piatto un proprio candidato sindaco. "Sicuramente non ci piacciono veti o estremismi, se parliamo di aree o scelte politiche – dice Fabrizio Capriotti, ex capogruppo della lista –.