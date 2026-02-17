Capodanno cinese | vietato lavarsi i capelli e buttare la spazzatura Ecco tutto quello da non fare secondo la tradizione

Il Capodanno cinese ha portato con sé divieti specifici, perché si crede che lavarsi i capelli e buttare la spazzatura portino sfortuna. La tradizione indica che durante i primi giorni dell’anno, evitare di fare queste azioni aiuta a mantenere la buona sorte. Questa credenza si basa su antiche superstizioni che ancora influenzano molte famiglie. Per esempio, in alcune case si preferisce tenere chiusi i bidoni della spazzatura fino a giorni dopo il primo dell’anno.

Come ogni evento tradizionale, anche il capodanno cinese ha le sue superstizioni. E così da oggi, primo giorno dell’anno del cavallo di fuoco, conviene non tagliarsi i capelli né tagliarsi le unghie, almeno per qualche giorno. Questo perché i cinesi credono che quello che si fa nei primi giorni dell’anno imposti l’energia dell’anno intero. E “tagliare” qualcosa (come i capelli o le unghie, appunto) potrebbe “tagliare la fortuna”. Da qui anche l’usanza di evitare qualsiasi gesto che possa simbolicamente interrompere flussi di prosperità. Per questo, è sconsigliato anche l’uso di coltelli. Ma ci sono altri tagli che sono ugualmente rischiosi in termini di fortuna: vietato, dunque, creare conflitti durante le visite familiari, annunciare una separazione il primo giorno dell’anno o discutere apertamente di crisi.🔗 Leggi su Open.online

Da quando è iniziata la raccolta differenziata, alcuni cittadini scelgono di conferire i propri rifiuti in via Oreste Lo Valvo.

Un uomo di 72 anni di Traversara è morto oggi pomeriggio mentre usciva di casa per buttare via la spazzatura.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.