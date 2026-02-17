Capodanno cinese mostre laboratori e in scena Basta un filo di rossetto | gli eventi di oggi

Il Capodanno cinese si festeggia oggi a Arezzo, dove l’Università di Siena organizza mostre, laboratori e uno spettacolo dal titolo “Basta un filo di rossetto”. La causa è la voglia di condividere le tradizioni orientali con gli studenti e i cittadini, coinvolgendo anche le scuole del territorio. Al Campus di viale Cittadini, i partecipanti possono scoprire dettagli sulla Festa di Primavera e partecipare a attività pratiche che svelano i simboli e le usanze di questa celebrazione.

Cavriglia - Alle 21,30 si svolgerà il quarto appuntamento della stagione teatrale 2026, organizzata dal Comune, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, presso il Teatro Comunale. A calcare il palcoscenico cavrigliese sarà Barbara Foria con la pièce "Basta un filo di rossetto". Biglietti: intero € 18 ridotto € 15 info, tel. 368 3939986 (Rita) [email protected] Sansepolcro - Dal 12 al 17 febbraio 2026 presso Aboca Museum: "Erbe in festa: il Carnevale ad Aboca Museum" - Allestimento tematico del percorso.