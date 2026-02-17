Capo progettista Red Bull lascia la scuderia di F1
Il capo progettista della Red Bull Racing ha deciso di lasciare la squadra dopo aver contribuito allo sviluppo delle monoposto negli ultimi anni. La sua partenza deriva da divergenze sulla direzione tecnica del team e si concretizza con l’addio di una figura fondamentale per il settore aerodinamico. La notizia arriva pochi giorni prima del Gran Premio di Monza, dove la squadra si prepara a presentare le nuove vetture. La decisione apre un nuovo capitolo nella gestione tecnica della scuderia di Milton Keynes.
In Red Bull Racing si profila un momento di transizione che coinvolge figure chiave del reparto tecnico. L’addio di un veterano della progettazione segna una svolta significativa per una scuderia che ha dominato la scena nelle ultime stagioni e che guarda a una continuità competitiva ancora da definire a livello interno. Il capo progettista Craig Skinner ha lasciato il team di Milton Keynes, confermato dalla squadra stessa. Skinner era stato una componente essenziale del percorso di successo tra il 2022 e il 2024, contribuendo a una nuova era di dominio in Formula 1. L’addio non è stato attribuito a contingenze precedenti legate a uscite di alto profilo, ma segnala la conclusione di un ciclo personale all’interno della Red Bull Racing. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
