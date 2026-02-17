Il “Board of Peace”, creato da Donald Trump, ha generato subito polemiche e dubbi sulla sua reale efficacia. Il nuovo organismo, che dovrebbe gestire la tregua e la ricostruzione a Gaza, si trova al centro di accuse di mancanza di trasparenza e di influenza politica. Nei primi giorni, le voci si concentrano sulle nomine e sulla presenza di paesi coinvolti, mentre la popolazione di Gaza vive una crisi sempre più grave. La situazione si aggrava con il proseguire delle tensioni e il difficile controllo sul territorio.

Il “Board of Peace” voluto da Donald Trump – organismo ibrido, mezzo diplomatico e mezzo amministrativo, che dovrebbe supervisionare la fase successiva della tregua e della ricostruzione di Gaza – nasce già avvolto nella polemica: chi comanda, con quale mandato, con quali paesi dentro, con quali paesi fuori, e soprattutto con quale credibilità. E qui entra in scena l’Italia, insieme ad altri paesi democratici e anche all’Ue: non come membri pieni, ma come osservatori. Un ruolo che può sembrare minore e invece è centrale: serve a due cose opposte e insieme vere. Da un lato, impedire che il dopo-Gaza venga gestito come un affare privato americano, con una governance “transactional” e opaca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Caos sulla Striscia di Gaza. Il punto più serio del piano Trump che tutti fingono di non vedere

Washington ha comunicato l’avvio della seconda fase del piano Trump per la gestione della crisi nella Striscia di Gaza.

Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi Mahmoud Abbas, noto come Abu Mazen, leader dell’Autorità Nazionale Palestinese, durante una visita ufficiale.

