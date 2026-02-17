Caos sulla Striscia di Gaza Il punto più serio del piano Trump che tutti fingono di non vedere
Il “Board of Peace”, creato da Donald Trump, ha generato subito polemiche e dubbi sulla sua reale efficacia. Il nuovo organismo, che dovrebbe gestire la tregua e la ricostruzione a Gaza, si trova al centro di accuse di mancanza di trasparenza e di influenza politica. Nei primi giorni, le voci si concentrano sulle nomine e sulla presenza di paesi coinvolti, mentre la popolazione di Gaza vive una crisi sempre più grave. La situazione si aggrava con il proseguire delle tensioni e il difficile controllo sul territorio.
Il "Board of Peace" voluto da Donald Trump – organismo ibrido, mezzo diplomatico e mezzo amministrativo, che dovrebbe supervisionare la fase successiva della tregua e della ricostruzione di Gaza – nasce già avvolto nella polemica: chi comanda, con quale mandato, con quali paesi dentro, con quali paesi fuori, e soprattutto con quale credibilità. E qui entra in scena l'Italia, insieme ad altri paesi democratici e anche all'Ue: non come membri pieni, ma come osservatori. Un ruolo che può sembrare minore e invece è centrale: serve a due cose opposte e insieme vere. Da un lato, impedire che il dopo-Gaza venga gestito come un affare privato americano, con una governance "transactional" e opaca.
Comincia la seconda fase del piano Trump per la Striscia di Gaza
Washington ha comunicato l’avvio della seconda fase del piano Trump per la gestione della crisi nella Striscia di Gaza.
Meloni incontra Abu Mazen a Palazzo Chigi. Poi lui va ad Atreju: «Auspico che l’Italia riconosca lo Stato della Palestina». Il punto sulla fase due del piano di pace di Trump
Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi Mahmoud Abbas, noto come Abu Mazen, leader dell'Autorità Nazionale Palestinese, durante una visita ufficiale.
Caos sulla Striscia di Gaza. Il punto più serio del piano Trump che tutti fingono di non vedereNel Board of Peace c’è un principio chiaro: lo stato palestinese è possibile, ma solo dopo il disarmo di Hamas. L’inerzia diventa complicità ... ilfoglio.it
Gaza, basi e case Usa. La festa di Ben Gvir sulla pena di morte. Caos in CisgiordaniaUna base americana in Israele, al confine con Gaza, un piano per la costruzione di 25mila alloggi sul lato israeliano della Striscia e un accordo di compromesso per far uscire dai tunnel di Rafah i ... ilgiornale.it
