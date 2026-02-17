Caos Osimhen si accende la POLEMICA in casa Napoli | nuove parole infiammano l’intero ambiente!

Victor Osimhen ha acceso una nuova polemica nel Napoli dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. La sua intervista ha suscitato reazioni tra i tifosi e i dirigenti, che si sono sentiti traditi e delusi. La tensione cresce mentre i giocatori e lo staff cercano di capire come risolvere questa crisi interna.

Una storia d’amore culminata nel terzo scudetto, ma che di amore ha ben poco dopo le parole di Victor Osimhen a La Gazzetta dello Sport. Il nigeriano è tornato a parlare su quanto accaduto durante la trattativa per il suo addio, con parole al quanto piccanti. “Mi hanno trattato da cane”, la dura rivelazione di Osimhen. Una trattativa lunga, lunghissima, quasi estenuate tra Napoli e Galatasaray. Una trattativa nata ancor prima dell’estate 2024, con un addio che doveva praticamente solo essere ufficializzato. Ma non è andato tutto liscio come l’olio e a parlare è stato proprio il nigeriano, con parole al veleno su come, a detta sua, è stato trattato dal Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Caos Osimhen, si accende la POLEMICA in casa Napoli: nuove parole infiammano l’intero ambiente! Osimhen, le parole dell’ex Napoli infiammano l’ambiente: ecco cos’ha detto prima del derby turco contro il Fenerbahce. Sempre più protagonista del suo Galatasaray La sicurezza accende la polemica: "Solo parole". "No, impegno vero" La discussione sulla sicurezza ad Argenta si fa sempre più accesa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Atletico show con gli ex Dea: Lookman-Musso battono il Barça 4-0; Italia contro Belgio: la Nations League si accende, cominciamo a scrivere la storia di questa stagione. Napoli, caos Osimhen: niente Chelsea e Arabia lontana. Può restare fuori rosaTra le sorprese più inaspettate del finale di mercato c'è sicuramente la permanenza di Victor Osimhen a Napoli. Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il nigeriano è rimasto vittima ... m.tuttomercatoweb.com #Spalletti in conferenza stampa: ICARDI E OSIMHEN “Icardi e Osimhen Hanno caratteristiche diverse, messi insieme potrebbero fare l’enciclopedia del numero 9. Sono due centravanti che sanno comportarsi nell’area di rigore: uno crea caos e l’altro lo s facebook Caso Var, Ravanelli attacca: «In Italia permette di barare». E per la Juve consiglia Osimhen #ASRoma x.com