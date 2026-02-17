Cantiere via Fiorentina Romizi attacca | Nessuna risposta adesso basta promesse

Francesco Romizi e Roberto Barone di Arezzo2020 criticano duramente il progetto del cantiere in via Fiorentina, accusando l’amministrazione di non aver fornito risposte concrete dopo mesi di attese. Romizi ha affermato che le promesse fatte finora sono state solo parole e che è ora di agire, mentre Barone ha aggiunto che i cittadini chiedono fatti, non promesse vuote. In via Fiorentina, alcune attività commerciali hanno segnalato problemi crescenti a causa dei ritardi nei lavori.

Il consigliere comunale interviene insieme a Barone, membro del direttivo di Arezzo2020: "I cittadini e i commercianti meritano rispetto" Dichiarazione di Francesco Romizi, consigliere comunale di Arezzo2020, e Roberto Barone, membro del direttivo di Arezzo2020. "Raccogliamo e rilanciamo con convinzione le richieste avanzate dal Comitato di via Fiorentina. Residenti e commercianti stanno vivendo da mesi una situazione di forte disagio, con ripercussioni concrete sulla qualità della vita e sull'attività economica della zona, e hanno diritto a risposte chiare, documentate e verificabili. Non si può continuare a parlare genericamente di cronoprogrammi rispettati quando il cronoprogramma non è mai stato messo a disposizione in forma ufficiale e consultabile.