Cantiere eterno sulla SP 166 a Roccadaspide | il Codacons diffida ancora l' Anas

Il Codacons Salerno ha presentato una richiesta di accesso agli atti, motivando la sua azione con le lunghe tempistiche del cantiere sulla SP 166 a Roccadaspide. L’Anas ha risposto alla richiesta, ma il problema del “cantiere eterno” nella zona di Fonte-Rovitelle resta irrisolto, creando disagi ai residenti e agli automobilisti. Nel frattempo, i lavori sono ancora fermi dopo mesi di attese.

L'Anas ha riscontrato la richiesta di accesso agli atti presentata dal Codacons Salerno sul "cantiere eterno" lungo la Strada Provinciale 166 in località Fonte-Rovitelle di Roccadaspide. L'associazione, nel dicembre scorso, aveva denunciato l'abbandono di un cantiere, mai effettivamente avviato, in prossimità del ponte con doppia curva, con installazione di un impianto semaforico che limita il doppio senso di circolazione. Un disagio ulteriore – segnalavano Matteo Marchetti, presidente del Codacons, e l'avvocato Pierluigi Morena – per l'intera Valle del Calore, un disservizio lungo una Strada Provinciale già impervia che acuisce il problema dell'isolamento delle aree interne allungando i tempi di percorrenza.