Cancro al polmone studio italiano scopre meccanismo di resistenza all’immunoterapia
Uno studio italiano ha identificato il motivo per cui il cancro al polmone resiste all’immunoterapia, evidenziando un meccanismo che permette alle cellule tumorali di sfuggire alle difese del sistema immunitario. La ricerca ha analizzato campioni di tessuto prelevati da pazienti in fase avanzata, trovando specifiche alterazioni genetiche che rendono meno efficace il trattamento. Il tumore al polmone, terzo in Italia per diffusione, rappresenta una sfida maggiore quando si scopre in stadi avanzati, poiché le opzioni di cura si riducono.
(Adnkronos) – C'è un meccanismo per cui il tumore al polmone resiste all'immunoterapia. Il cancro del polmone è il terzo tipo più frequente in Italia e quando viene diagnosticato in fase avanzata le possibilità di cura si riducono significativamente. Il tumore del polmone non a piccole cellule (Nsclc), che rappresenta circa l'85% dei casi, è la forma più diffusa. Negli ultimi anni l'immunoterapia ha rivoluzionato lo scenario terapeutico, ma non tutti i pazienti rispondono a queste cure innovative. Anche tra coloro i cui tumori sono inizialmente sensibili, spesso nel tempo si sviluppano resistenze.
