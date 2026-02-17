Call of duty warzone mobile chiuderà tra due mesi

Activision ha deciso di chiudere Call of Duty: Warzone Mobile tra due mesi, annunciando la sospensione dei server e la fine del supporto. La società ha comunicato questa scelta attraverso un messaggio ufficiale, spiegando che il gioco non riceverà più aggiornamenti e che i giocatori non potranno più accedere alle proprie partite. La decisione arriva dopo mesi di incertezze e riflette le difficoltà nel mantenere attivo il titolo, che aveva attirato migliaia di utenti in tutto il mondo.

questa sintetica analisi riassume la decisione di Activision riguardo Call of Duty: Warzone Mobile, inquadra i cambiamenti di servizio annunciati nel 2025 e descrive le conseguenze per la community. verrà esaminata la tempistica prevista, le motivazioni dichiarate e le implicazioni per gli utenti, senza aggiungere elementi non supportati dalle informazioni ufficiali. activision chiuderà call of duty: warzone mobile offline. l'azienda ha confermato che Warzone Mobile sarà disattivato il 17 aprile, con la disattivazione prevista a breve distanza dall'annuncio. al momento, il gioco resta giocabile, ma non resterà disponibile a lungo. La Stagione 02 di Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone, Activision presenta i nuovi contenutiActivision ha annunciato i nuovi contenuti per la Stagione 02 di Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone. Activision ha deciso di chiudere definitivamente i server di Call of Duty: Warzone Mobile il 17 aprile 2026, dopo aver constatato un calo significativo degli utenti attivi nelle ultime settimane. Call of Duty: Warzone Mobile chiude ad aprile, dopo circa due anni di vita. Call of Duty: Warzone Mobile chiuderà i server il 17 aprile 2026. Activision ha pagato uno streamer 1 milione di dollari per giocare un giorno a CoD Warzone. È ufficiale: Activision ha confermato che Call of Duty: Warzone Mobile verrà chiuso definitivamente il 17 aprile 2026, mettendo fine all'esperienza mobile. La fine è ufficiale. Call of Duty: Warzone Mobile verrà disattivato il 17 aprile 2026. Activision ha confermato che i server andranno offline in modo definitivo. E anche questo si aggiunge alla gia lunga lista di giochi live service online chiusi Call of Duty: Warzone Mobile chiude il 17 aprile 2026! La notizia segna la fine del supporto per il battle royale mobile, lanciato con grandi ambizioni ma mai riuscito davvero a im