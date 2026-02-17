Call of duty warzone mobile chiuderà tra due mesi
Activision ha deciso di chiudere Call of Duty: Warzone Mobile tra due mesi, annunciando la sospensione dei server e la fine del supporto. La società ha comunicato questa scelta attraverso un messaggio ufficiale, spiegando che il gioco non riceverà più aggiornamenti e che i giocatori non potranno più accedere alle proprie partite. La decisione arriva dopo mesi di incertezze e riflette le difficoltà nel mantenere attivo il titolo, che aveva attirato migliaia di utenti in tutto il mondo.
questa sintetica analisi riassume la decisione di Activision riguardo Call of Duty: Warzone Mobile, inquadra i cambiamenti di servizio annunciati nel 2025 e descrive le conseguenze per la community. verrà esaminata la tempistica prevista, le motivazioni dichiarate e le implicazioni per gli utenti, senza aggiungere elementi non supportati dalle informazioni ufficiali. activision chiuderà call of duty: warzone mobile offline. l’azienda ha confermato che Warzone Mobile sarà disattivato il 17 aprile, con la disattivazione prevista a breve distanza dall’annuncio. al momento, il gioco resta giocabile, ma non resterà disponibile a lungo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
E anche questo si aggiunge alla gia lunga lista di giochi live service online chiusi Call of Duty: Warzone Mobile chiude il 17 aprile 2026! La notizia segna la fine del supporto per il battle royale mobile, lanciato con grandi ambizioni ma mai riuscito davvero a im facebook