Califano nominato commissario provinciale di Azione Reggio Calabria

Gianluca Califano, 40 anni, ha preso il ruolo di commissario provinciale di Azione a Reggio Calabria dopo essere stato scelto da Carlo Calenda, il segretario nazionale del partito. La nomina arriva in un momento in cui il partito punta a rafforzare la presenza sul territorio, con Califano che conosce bene la realtà locale e ha già lavorato in diversi progetti politici nella zona. La decisione è stata condivisa anche con il segretario organizzativo Ettore Rosato e il segretario regionale di Azione.

Investitura su indicazione di Carlo Calenda, intesa con Rosato e De Nisi: "Competenza e radicamento per un’alternativa riformista" Gianluca Califano, 40 anni, è stato nominato commissario provinciale di Azione per Reggio Calabria. L’investitura è avvenuta su indicazione del segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda, in accordo con il segretatio organizzativo del partito Ettore Rosato e il segretario regionale di Azione Calabria, Francesco De Nisi. Azione continua a lavorare per una proposta seria, concreta e responsabile, fondata sulla competenza, sul merito e sulla capacità di affrontare i problemi reali dei cittadini.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Azione punta su Califano: nuovo commissario a Reggio Calabria per rilanciare il riformismo nel Sud Italia.Gianluca Califano ha accettato l’incarico di commissario di Azione a Reggio Calabria, deciso a rafforzare il movimento e portare nuove proposte concrete alla città. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gianluca Califano nominato commissario provinciale di Azione per Reggio Calabria; Azione rafforza la presenza a Reggio Calabria: Gianluca Califano nominato commissario provinciale; Azione Reggio Calabria, Gianluca Califano nominato nuovo commissario; Azione nomina un nuovo commissario provinciale a Reggio Calabria. Reggio Calabria, Gianluca Califano nominato commissario provinciale di AzioneInvestitura su indicazione di Carlo Calenda, intesa con Rosato e De Nisi: Competenza e radicamento per un’alternativa riformista ... reggiotv.it Reggio Calabria, Gianluca Califano Commissario di Azione: nuovo incarico per l’ex Consigliere vicino al Presidente della Reggina MinnitiGianluca Califano, 40 anni, è stato nominato commissario provinciale di Azione per Reggio Calabria. L’investitura è avvenuta su indicazione del segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda, in accord ... strettoweb.com Reggio Calabria, Gianluca Califano Commissario di Azione: nuovo incarico (nel partito di Versace) per l'ex Consigliere vicino al Presidente della Reggina Minniti facebook Una mossa, quella di Azione, che vuole inserirsi nelle dinamiche accompagnano alle prossime elezioni comunali in riva allo Stretto x.com