Califano nominato commissario provinciale di Azione Reggio Calabria

Da reggiotoday.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Califano, 40 anni, ha preso il ruolo di commissario provinciale di Azione a Reggio Calabria dopo essere stato scelto da Carlo Calenda, il segretario nazionale del partito. La nomina arriva in un momento in cui il partito punta a rafforzare la presenza sul territorio, con Califano che conosce bene la realtà locale e ha già lavorato in diversi progetti politici nella zona. La decisione è stata condivisa anche con il segretario organizzativo Ettore Rosato e il segretario regionale di Azione.

