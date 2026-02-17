Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi | orari 17 febbraio tv streaming italiani in gara

Il martedì 17 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 continuano a coinvolgere il pubblico italiano, con la quattordicesima giornata di gare. La giornata si concentra su sette competizioni e trasmette emozioni in diretta tv e streaming. Gli atleti italiani cercano di migliorare il loro record di medaglie e di conquistare nuovi titoli, puntando su alcune discipline chiave come lo sci alpino e lo snowboard. In questa fase, le gare si svolgono in diverse location tra le due città, attirando l’attenzione di appassionati e tifosi.

Oggi martedì 17 febbraio va in scena la quattordicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio sette titoli e l'Italia vuole continuare a sognare in grande: dopo aver toccato il record di ori (8) e di medaglie (23) nella storia, il Bel Paese punta a rimpinguare ulteriormente il proprio bottino sfruttando alcune carte molto interessanti. Grande attesa per la staffetta maschile di biathlon: Tommaso Giacomel e compagni riusciranno a battagliare per un posto sul podio in una gara dove Francia e Norvegia sembrano avere una marcia in più rispetto alla concorrenza? Si sogna in grande nel team pursuit maschile di speed skating: l'Italia ha tutte le carte in regola per andare a caccia dell'oro, fronteggiando i Paesi Bassi in semifinale e nell'eventuale atto conclusivo per il titolo si incrocerà la vincente di USA-Cina.