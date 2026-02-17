Calendario hockey ghiaccio maschile oggi Olimpiadi 2026 | orari partite 17 febbraio tv programma streaming

Il torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha preso una svolta decisa, perché le partite dei barrage si sono appena concluse e le squadre si preparano ai quarti di finale. Oggi, le squadre che sono uscite sconfitte nelle fasi precedenti cercano di restare in gara, mentre le prime quattro si concentrano sulle sfide decisive per le medaglie. La giornata si svolge con incontri trasmessi in diretta tv e streaming, attirando l’attenzione di molti appassionati italiani.

Da adesso si fa – ancora di più – sul serio. Il torneo maschile di hockey su ghiaccio “molla gli ormeggi” alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la fase a gironi è finita, le prime quattro squadre sono state promosse ai quarti di finale, ora per le altre otto è tempo del barrage per andare a completare la griglia delle formazioni che continueranno a giocarsi le medaglie. Chi vince va avanti chi perde prepara i bagagli e si mette sull’aereo per tornare a casa, in questo intenso e lungo martedì 17 febbraio. Si comincia alle 12.10: in contemporanea vi saranno Italia-Svizzera, match nel quale gli azzurri dovranno andare a caccia di un’impresa complicata contro una solidissima nazionale come quella dei rossocrociati, e il duello tra Germania e Francia, con i teutonici favoriti sui transalpini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario hockey ghiaccio maschile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 17 febbraio, tv, programma, streaming Calendario hockey ghiaccio maschile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 11 febbraio, tv, programma, streaming Questa mattina alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si accendono i riflettori sul torneo maschile di hockey su ghiaccio. Calendario hockey ghiaccio maschile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 12 febbraio, tv, programma, streaming Oggi si alza il sipario sulle partite di hockey ghiaccio maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Calendario hockey ghiaccio maschile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 11 febbraio, tv, programma, streaming; Il calendario dell'Italia maschile alle Olimpiadi: quello che devi sapere; Italia - Svizzera di hockey maschile alle Olimpiadi: Quando gioca, programma e dove vedere i playoff; Dove vedere tutte le partite di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi invernali 2026 in streaming e in tv, a partire dall'Italia oggi contro la Finlandia. Calendario hockey ghiaccio maschile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 15 febbraio, tv,Ultima tornata di incontri per la fase a gironi del torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Ancora tante ... oasport.it Calendario hockey ghiaccio maschile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 13 febbraio, tv, programma, streaming (titolo) Michele CassanoDopo aver preso ritmo con il Matchday 1 di tutti i gironi, il torneo maschile di hockey su ghiaccio di Milano Cortina 2026 è pronto a offrire nuovi match ... oasport.it Quinta variazione calendario gare dei Campionati di Serie A2, Serie A femminile e Serie B 2025/26 di hockey su pista x.com Il calendario delle finali di Coppa Italia 2025/26 di hockey su pista - facebook.com facebook