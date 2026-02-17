Calcio serie C è ufficiale | Ortolani e Cellio lasciano il Perugia

Il Perugia ha annunciato ufficialmente che Ortolani e Cellio lasciano il club, dopo aver deciso di cambiare lo staff tecnico. La decisione arriva dopo settimane di difficoltà nelle prestazioni della squadra e mira a migliorare la situazione. La società ha comunicato che i due allenatori hanno lasciato il gruppo per motivi personali e professionali, senza specificare ulteriori dettagli. La squadra si prepara ora a rinnovare il proprio staff in vista delle prossime partite di campionato.

Confermate le indiscrezioni circolanti nella serata di ieri: il club tenta di dare la scossa decisiva esonerando secondo allenatore e preparatore atletico. Al loro posto Gatti e Sdringola Tanto tuonò che alla fine piovve. Il Perugia, confermando le indiscrezioni che già circolavano dalla serata di ieri, ha operato delle modifiche allo staff tecnico in vista delle partite che rimarrann0o da disputare. Sono stati ufficialmente sollevati dall'incarico il vice allenatore Gian Marco Ortolani e il preparatore atletico Stefano Cellio. Gatti e Sdringola saranno presenti al centro sportivo Paolo Rossi in occasione della ripresa degli allenamenti, prevista per oggi pomeriggio alle 15.