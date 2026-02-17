Calcio Lotito e il nuovo Flaminio | lavoro per una Lazio immortale

Luca Lotito ha annunciato un investimento di 480 milioni di euro per rinnovare il vecchio stadio Flaminio, colpito dai danni di un incendio che ne ha compromesso la struttura. La sua iniziativa mira a ricostruire un impianto che possa ospitare le partite di serie A e al tempo stesso offrire nuovi spazi per eventi culturali e sociali nel quartiere. Per realizzare il progetto, sono previsti lavori di ampliamento e miglioramento delle infrastrutture, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.

Roma, 17 feb. (askanews) – Un progetto da 480 milioni di euro per restituire alla città un impianto storico e consegnare alla Lazio una casa moderna, identitaria e sostenibile. A Formello il presidente Claudio Lotito ha alzato il velo sul piano di riqualificazione dello Stadio Flaminio, destinato a diventare il nuovo quartier generale biancoceleste e candidato a ospitare gli UEFA Euro 2032. "Presentiamo una visione", ha dichiarato Lotito, spiegando che la rifunzionalizzazione dell'impianto "non riguarda solo la Lazio, ma Roma, la sua storia urbanistica e la sua capacità di guardare al futuro con responsabilità".