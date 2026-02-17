Calcio Giudice sportivo Inter-Juve una giornata a Kalulu

Il giudice sportivo ha deciso di vietare a Giorgio Chiellini di partecipare alle partite fino al 27 febbraio dopo l’incidente durante la sfida tra Inter e Juventus, che ha portato a una squalifica di cinque giornate. Nel frattempo, Damien Comolli è stato squalificato fino al 31 marzo e dovrà pagare una multa di 15 mila euro per comportamenti ritenuti irrispettosi. La decisione è arrivata dopo le proteste e le parole forti dei dirigenti dei club coinvolti, che hanno contestato le decisioni arbitrali. Un episodio che ha acceso il dibattito sulle sanzioni e sulle regole nel calcio italiano.

Roma, 17 feb. (askanews) – Giorgio Chiellini inibito fino al 27 febbraio e Damien Comolli fino al 31 marzo (con l’aggravante di un’ammenda di 15 mila euro). È questa la decisione del Giudice Sportivo nei confronti dei dirigenti della Juventus protagonisti di “un atteggiamento aggressivo gravemente intimidatorio” e di “espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara” per le proteste verso l’arbitro, La Penna, dopo la simulazione di Bastoni e l’espulsione di Kalulu. Quest’ultimo, ma è una beffa attesa, è stato squalificato per un turno (“doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”) perché vittima di un clamoroso abbaglio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Giudice sportivo Inter-Juve, inibiti Comolli e Chiellini. Una giornata a KaluluIl giudice sportivo ha deciso di sospendere Comolli e Chiellini dopo il match tra Inter e Juventus, a causa di comportamenti ritenuti scorretti.

Caos in Inter-Juve, squalificato l’ad bianconero Comolli e Chiellini. Fermo una giornata anche Kalulu: le motivazioni del giudice sportivo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.