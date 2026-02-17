Calcio Dilettanti Promozione Missione salvezza a Montombraro per Bernabei | Non è impossibile le qualità in rosa ci sono

Marco Bernabei ha accettato di guidare il Montombraro, dopo che la squadra ha perso la prima partita di Promozione, dimostrando che c’è ancora strada da fare per evitare la retrocessione. La decisione di affidargli la panchina nasce dalla volontà di risollevare le sorti del team, che si trova in una posizione difficile in classifica. Bernabei crede che non sia impossibile raggiungere l’obiettivo, perché la rosa dispone di giocatori di qualità. L’allenatore ha già iniziato a lavorare con il gruppo, cercando di migliorare gli aspetti tattici e motivazionali.

Non è cominciata col piede giusto la missione salvezza che il Montombraro ha affidato a Marco Bernabei, nuovo tecnico ufficializzato venerdì sera. Gli appenninici hanno perso 1-0 per una disattenzione sul campo della Virtus Correggio e sono rimasti al penultimo posto con la Sammartinese, staccati di 3 punti dai correggesi. Era il primo di tre scontri diretti ravvicinati che attendeva Bernabei e i suoi in appena sette giorni, tour de force che proseguirà domani sera in casa con La Pieve Nonantola nel recupero della gara rinviata per nebbia e si chiuderà domenica ancora in casa con la Sammartinese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Dilettanti, Promozione. Missione salvezza a Montombraro per Bernabei: "Non è impossibile, le qualità in rosa ci sono» Calcio Dilettanti. Il Montombraro ha scelto mister Bernabei. Oggi in campo la Cdr, due derby in Promozione Il Montombraro ha annunciato Marco Bernabei come nuovo allenatore dopo aver concluso l’accordo con il presidente Maurizio Predieri, che ha deciso di affidare la squadra al tecnico dopo l’addio di Stefano Antonelli. Calcio Dilettanti, Promozione. Montombraro-Antonelli, è addio. Stasera si gioca: il programma Questa sera si gioca la partita tra Montombraro e Antonelli, ma il clima è diverso dal solito. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Calcio Dilettanti, Promozione. Missione salvezza a Montombraro per Bernabei: Non è impossibile, le qualità in rosa ci sono; La Valsanterno 2009 canta a Gallo: vittoria per 1-2; Calcio dilettanti: Albingaunia tre punti che valgono doppio, turno favorevole al Vado. Calcio Dilettanti, Promozione. Missione salvezza a Montombraro per Bernabei: Non è impossibile, le qualità in rosa ci sono»Non è cominciata col piede giusto la missione salvezza che il Montombraro ha affidato a Marco Bernabei, nuovo tecnico ... sport.quotidiano.net Promozione: super derby a San Valentino, Ponte in campo domenicaNel 22° turno di Promozione spicca l’anticipo del sabato Lampo Meridien-Casalguidi. Il Ponte Buggianese è atteso dal Firenze Ovest domenica Ventunesimo turno di Promozione spezzettato per le tre compa ... pistoiasport.com 45enne figura storica del calcio dilettanti del Lazio, ex centrocampista e allenatore della Cavese - facebook.com facebook #Calcio #dilettanti, i risultati delle partite domenicali x.com