Calcio dilettanti | i gol le sintesi e le interviste del weekend VIDEO

Il maltempo ha costretto a rinviare molte partite del calcio dilettantistico a Reggio Emilia, causando sorpassi e sorprese in classifica. Durante il fine settimana, le piogge intense hanno impedito lo svolgimento di incontri importanti, alterando gli equilibri tra le squadre. Alcuni match sono stati rimandati all’ultimo minuto, modificando le possibilità di successo di diverse formazioni locali.
Calcio Dilettanti Reggiano: Rinvii, Sorpassi e un Weekend di Emozioni. Il fine settimana del calcio dilettantistico nella provincia di Reggio Emilia è stato segnato da condizioni meteorologiche avverse, che hanno portato al rinvio di incontri cruciali e a cambiamenti significativi nelle classifiche dei vari gironi. La trasmissione “91° Minuto” su Telereggio e racconterà nel dettaglio questa giornata sportiva, a partire dalle ore 22:40 di questa sera, 17 febbraio 2026, con gol, sintesi e interviste. Eccellenza: La Pioggia Rimanda la Sfida al Vertice. Il match più atteso del girone A di Eccellenza, quello tra Nibbiano Valtidone e Vianese, è stato rinviato a causa delle piogge incessanti.🔗 Leggi su Ameve.eu
Le interviste. Mattei esulta: "Contento del gol e della vittoria»
Le interviste/Luca Tosini. La soddisfazione dell’uomo copertina autore del gol: "Non potrei essere più contento, che rientro felice»
Luca Tosini, il giovane attaccante classe 2006, si gode il suo primo gol da protagonista.
