Calabria colpita | frana isola Pentone statale 109 interrotta per maltempo e rischio idrogeologico Emergenza viabilità
Una frana ha colpito Isola Pentone, in Calabria, a causa delle intense piogge degli ultimi giorni, che hanno aumentato il rischio di smottamenti. La strada statale 109 è stata chiusa tra il santuario di Termine e Cafarda, lasciando decine di automobilisti bloccati e creando problemi alla viabilità locale.
Frana Isola Pentone: Calabria Sotto Stress, Statale 109 Interrotta. Una violenta frana ha isolato una porzione del comune di Pentone, in provincia di Catanzaro, interrompendo la circolazione sulla statale 109 tra il santuario di Termine e la località Cafarda. L'evento, verificatosi nella giornata di oggi, 17 febbraio 2026, è l'ultima conseguenza di un'ondata di maltempo che da oltre quaranta giorni flagella la Calabria, con precipitazioni che superano i normali livelli annuali. Sul posto sono intervenuti vigili urbani e tecnici dell'Anas per valutare i danni e ripristinare la viabilità. Un Territorio Fragile: Le Piogge Record e il Rischio Idrogeologico.
Napoli, maltempo e frana a Bagnoli: chiusa via Provinciale San Gennaro, allerta per rischio idrogeologico.Una frana a Napoli, causata dalla forte pioggia della notte, ha portato alla chiusura di via Provinciale San Gennaro a Bagnoli.
Calabria, maltempo e scuole chiuse: allerta per piogge intense e rischio idrogeologico nel Cosentino.Una forte ondata di pioggia ha colpito il Cosentino, portando alla chiusura di molte scuole e creando problemi alle strade.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
