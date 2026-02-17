Cain Velasquez è libero ma il suo ritorno in WWE sembra lontano

Cain Velasquez, ex campione di wrestling e MMA, è tornato in libertà dopo aver passato diversi mesi in custodia, a causa di un episodio di violenza che ha coinvolto la sua famiglia. La sua scarcerazione ha riacceso l’interesse sulla possibilità di un suo ritorno in WWE, anche se le fonti vicine alla federazione non confermano ancora un impegno imminente. Velasquez, che ha già partecipato a diversi match sotto il tetto della WWE, sembra ora più distante che mai dal ring principale, mentre si concentra su una possibile ripartenza.

La vicenda recente riguarda il percorso di Cain Velasquez, un atleta che ha attraversato momenti di alto profilo mediatico e ora si trova a valutare le direzioni possibili lontano dall’ambiente penitenziario. Il focus si sposta dalla fase di rilascio verso le prospettive future nel mondo degli sport da combattimento e degli affari associati al wrestling, con riflessi sul pubblico, sulle dinamiche di mercato e sulle scelte strategiche delle principali piattaforme televisive. Velasquez è stato rilasciato sulla parola il 15 febbraio 2026, dopo aver scontato la pena relativa all’arresto del 2022. All’uscita ha annunciato l’intenzione di organizzare un seminario a pagamento di respirazione olotropica a San Jose, presentando questa fase come orientata alla crescita mentale e spirituale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Cain Velasquez è libero, ma il suo ritorno in WWE sembra lontano WWE: Ufficiale il ritorno di Zack Ryder, ma stavolta con il suo vero nome Matt Cardona La WWE ha annunciato ufficialmente il ritorno di Matt Cardona, noto in passato come Zack Ryder. Brock Lesnar torna in WWE: annunciato il suo ritorno La WWE annuncia il ritorno di Brock Lesnar. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cain Velasquez è uscito di prigione dopo quasi un anno.