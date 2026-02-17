Cagliari-Lecce le pagelle | quanti errori Caprile 4.5 Gandelman si prende la scena 7

Caprile ha commesso diversi errori nella partita tra Cagliari e Lecce, ricevendo un voto di 4.5, un segnale evidente delle sue difficoltà. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e potrebbe influenzare le convocazioni future della Nazionale. Nel frattempo, Gandelman ha invece brillato, conquistando un 7 e attirando l’interesse di chi segue da vicino le giovani promesse del calcio. La serata si è conclusa con una prestazione altalenante tra i due portieri.

Serata da dimenticare per l'estremo difensore della squadra sarda, sotto la lente degli osservatori della Nazionale. Tra i pugliesi brilla anche Ramadani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cagliari-Lecce, le pagelle: quanti errori Caprile, 4.5. Gandelman si prende la scena, 7 Pagelle Cagliari Lecce, Gandelman e Ramadani decidono la sfida! Serata no per Caprile! I VOTI Gandelman e Ramadani hanno deciso la partita tra Cagliari e Lecce, mentre Caprile ha vissuto una serata negativa. Cagliari-Lecce diretta: la sblocca Gandelman Gandelman ha deciso la partita Cagliari-Lecce, portando i tre punti ai salentini dopo un'azione rapida al 75’. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lecce-Udinese 2-1, pagelle: Banda prezioso, Solet croce e delizia; Roma-Cagliari 2-0: Malen cucchiaio e show all'Olimpico, esordio per Zaragoza; Roma Cagliari, pagelle della partita di Serie A; Le pagelle di Napoli-Roma: Spinazzola incide, Svilar sicuro. Cagliari-Lecce 0-2, le pagelle: Pavoletti non incide, perfetto il centrocampo giallorossoRisultato finale: Cagliari-Lecce 0-2 CAGLIARI Caprile 4,5 – Si affrontavano due portieri italiani molto interessanti e seguiti costantemente dal. tuttomercatoweb.com Pagelle Cagliari-Lecce 0-2, i voti della partita: si infiamma la corsa salvezzaI voti della partita tra Cagliari e Lecce che ha concluso il programma di Serie A con la vittoria dei salentini ... calciomercato.it Esposito sbaglia la gran parte delle giocate e fa indispettire il pubblico. Le pagelle di Cagliari-Lecce - facebook.com facebook «Eva vive»: per Cagliari-Lecce il ricordo della 15enne scomparsa nel 2024 x.com