Cadono gli alibi di tre grandi organizzazioni umanitarie sulla guerra di Gaza
Dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, sono emerse prove che dimostrano come le grandi organizzazioni umanitarie abbiano coperto le azioni dei militanti. Le indagini hanno mostrato che alcune di queste organizzazioni hanno fornito supporto logistico o finanziario, anche se avevano dichiarato di essere neutrali. Un esempio concreto riguarda alcune associazioni che hanno facilitato il passaggio di aiuti nelle zone controllate dai militanti.
Dal pregiudizio contro Israele al riconoscimento della presenza di Hamas negli ospedali della Striscia. Le ong ricoscono la verità che non volevano ammettere All'indomani del massacro di Hamas del 7 ottobre sono emerse numerose prove che dimostrano come l'organizzazione terroristica abbia integrato le sue operazioni in ospedali, aree civili e strutture umanitarie a Gaza. Anziché affrontare le implicazioni di questa realtà, ong e istituzioni internazionali hanno minimizzato, ignorato o negato la portata dell'infiltrazione di Hamas. Quando lo scorso fine settimana Medici senza frontiere ha annunciato d'aver sospeso le operazioni non vitali nell'ospedale Nasser di Gaza dopo che il personale ha segnalato la presenza di terroristi, la ong ha fatto qualcosa che nessun'altra organizzazione umanitaria aveva fatto dal 7 ottobre 2023.
Gaza senza aiuti: Israele revoca le licenze a 37 organizzazioni umanitarie
Dal 1° gennaio, Israele ha revocato le licenze a 37 organizzazioni umanitarie operanti a Gaza, imponendo nuove regole di registrazione più restrittive.
Israele inasprisce le restrizioni sulle organizzazioni umanitarie. La denuncia di Msf: "Sarà una catastrofe per Gaza"
Israele ha rafforzato le restrizioni alle organizzazioni umanitarie operanti a Gaza e in Cisgiordania, mettendo a rischio le attività di molte ONG, tra cui Medici senza Frontiere.
