cacciatori trovati morti a montagnareale indagato ammette la sparatoria a catena per un cinghiale

Un uomo è stato ucciso a Montagnareale, vicino Messina, dopo essere stato scambiato per un cinghiale, e questa tragica confusione ha portato alla morte di altri due cacciatori. L’indagato, che ha ammesso di aver aperto il fuoco in modo frenetico, spiega di aver sparato a raffica in risposta a un momento di panico durante la battuta di caccia. Un dettaglio drammatico emerge dal suo racconto: l’episodio si è verificato in una zona boschiva molto frequentata in prima mattinata.

La nebbia, un uomo scambiato per un cinghiale e un effetto domino di spari: si dipana, con le prime ammissioni di una persona che ora è stata indagata, il mistero che ha avvolto la morte di tre cacciatori, trovati privi di vita nei boschi dei Nebrodi nell’area di Montagnareale, in provincia di Messina. La catena di eventi si sarebbe innescata quando uno dei cacciatori avrebbe sparato per errore uccidendone un altro e ferendo un terzo uomo. Questo avrebbe innescato la reazione automatica di un quarto uomo, che ha imbracciato il fucile facendo fuoco. Cacciatori trovati morti, svelato il mistero A raccontare tutto sul caso dei tre cacciatori morti è stato un uomo da principio convocato come testimone. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Cacciatori trovati morti a Montagnareale, indagato un amico di Antonio Gatani: sequestrati vestiti e fuciliGli investigatori stanno ancora cercando di capire cosa sia successo davvero nella zona di Montagnareale, dove tre cacciatori sono stati trovati morti.

