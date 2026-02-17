Brt lavori notturni e cantiere lampo in città - Le foto e il video

Nella notte tra lunedì e martedì, i lavori di Brt hanno causato disagi in città. Gli operai sono intervenuti in viale Papa Giovanni per stendere i cavi, portando con sé rumori e traffico rallentato. Nella stessa settimana, il cantiere si sposterà in via San Giorgio, con interventi rapidi e programmati per minimizzare i disagi ai residenti.

L’INTERVENTO. Lunedì notte 16 febbraio gli operai in viale Papa Giovanni per posare i cavi. Martedì notte si replica, poi toccherà a via San Giorgio. Avanti con i lavori dell’e-Brt in centro città. Sono partite lunedì sera, e dureranno fino almeno al termine di questa settimana, le operazioni in notturna in alcuni dei principali incroci della viabilità cittadina per preparare impianti semaforici e di riconoscimento delle targhe necessari al passaggio dei nuovi bus elettrici rapidi per il collegamento Bergamo-Dalmine-Verdellino. Gli operai della ditta Fibra Infinity di Milano - per conto dell’impresa Vitali - lunedì sera attorno alle 20 hanno iniziato le operazioni di scavo e di tagli stradali all’incrocio tra viale Papa Giovanni XXIII e via Bonomelli per la posa dei corrugati, ossia i tubi di protezione dei cavi elettrici. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

