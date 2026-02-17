Brooklyn Beckham ignora la sorella minore Harper che cerca la pace in famiglia Lei scrive | Siete i migliori fratelli al mondo ecco come reagisce lui

Brooklyn Beckham ha ignorato la richiesta della sorellina Harper di passare del tempo insieme, mentre lei cercava di portare un momento di serenità in famiglia. Harper, che ha 14 anni, ha pubblicato sui social alcune vecchie foto di famiglia, scrivendo che i suoi fratelli sono “i migliori al mondo”. Brooklyn, invece, non ha risposto alle sue parole e non si è unito alla sua iniziativa.

Harper Beckham, la piccola di casa, tenta di far rappacificare la famiglia. In occasione di San Valentino, la 14enne ha condiviso sui propri social delle storie che ritraggono vecchie foto per esprimere tutto il bene che prova per i suoi fratelli. “ Vi amo tutti così tanto, non si può dire a parole ” ha scritto a corredo di uno scatto con Romeo, Cruz e Brooklyn, che da tempo è ormai lontano dai familiari a causa della famigerata faida che da settimane tiene banco sui tabloid di mezzo mondo. In un’altra storia, Harper ha ribadito l’amore per loro con queste parole: “ Buon San Valentino ai migliori fratelli maggiori che ci sono al mondo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Brooklyn Beckham ignora la sorella minore Harper che cerca la pace in famiglia. Lei scrive: “Siete i migliori fratelli al mondo”, ecco come reagisce lui La famiglia Beckham a Parigi per sostenere Victoria e Brooklyn reagisce sui social La famiglia Beckham si riunisce a Parigi per sostenere Victoria e Brooklyn. Harper Seven Beckham, con una dolce dedica social, prova a ricucire almeno simbolicamente il rapporto tra i fratelli Harper Seven Beckham ha condiviso su Instagram una foto affettuosa per San Valentino, cercando di ricostruire il legame tra i fratelli. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Harper e Cruz Beckham tentano la pace con il fratello Brooklyn, lui li ignora. Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: frecciatine contro David e Victoria anche a San ValentinoBrooklyn Beckham ha dichiarato di proteggere Nicola Peltz, difendendo il suo amore dalle tensioni familiari con i Beckham ... rumors.it Dalla Terra alla Luna: così il sogno dei Beckham ha perso pezzi in voloLa ribellione del primogenito Brooklyn getta un’ombra sulla coppia perfetta David & Victoria interrompendo una traiettoria da romanzo (di Jules Verne) ... msn.com David Beckham rompe il silenzio dopo le durissime accuse che il figlio Brooklyn ha rivolto a lui e alla moglie Victoria e lo fa con parole misurate, dal tono persino benevolo, evidentemente determinato ad abbassare i toni di una vicenda familiare ormai diventat facebook Ora che Nicola Peltz e Brooklyn Beckham sono al centro del gossip emergono sempre nuovi dettagli sulla vita della modella, ma non è certo se si tratti di verità o pura finzione x.com