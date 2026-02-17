Guance rosate e radiose, sguardo luminoso, labbra blurred: Cime Tempestose di Emerald Fennell è appena arrivato al cinema e catalizza l’attenzione anche sul fronte beauty grazie al look sfoggiato dalla protagonista Margot Robbie, che interpreta la tormentata Catherine Earnshaw. Il trucco ispirato a Cime Tempestose. Il glamour dell’attrice è uno degli elementi visivi più memorabili del film diretto da Emerald Fennell. Sul grande schermo Robbie sfoggia un’estetica romantica ed eterea: labbra e guance rosee sembrano appena sfiorate dal freddo, come dopo una passeggiata nella brughiera ventosa. Il risultato è un make-up che traduce l’intensità emotiva del personaggio, puntando su freschezza, trasparenza e una luminosità che richiama la luce naturale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Brontë cheek: come realizzare il make-up ispirato a Cime Tempestose

Cime Tempestose, le guance arrossate dal vento come Margot Robbie scatenano la The Brontë Blush maniaIl nuovo adattamento cinematografico di Cime Tempestose ha scatenato la The Brontë Blush mania, dopo che Margot Robbie, con le guance arrossate dal vento, ha attirato l’attenzione di tutti.

Cime Tempestose, Margot Robbie lancia le Bronte Waves. Il tool low costo che ti serve per onde morbide e ribelliMargot Robbie ha appena presentato le Bronte Waves, un nuovo strumento economico pensato per creare onde morbide e spettinate.

