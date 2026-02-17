Brignone snobba Sanremo sebbene ci sia stata | ma Conti vuole il bis

Federica Brignone ha deciso di non partecipare a Sanremo, anche se aveva già preso parte alla kermesse nel 2024. La sciatrice ha spiegato che il suo impegno è esclusivamente nello sport e non intende trasformarsi in cantante. La sua scelta arriva dopo aver ricevuto diverse proposte di partecipazione, ma ha preferito concentrarsi sulla preparazione per le prossime competizioni. Intanto, Carlo Conti annuncia di voler riproporre il suo show, puntando a un secondo successo.

Federica Brignone ha raggiunto il massimo che poteva raggiungere a Milano Cortina con un doppio oro. Da parte dei giornalisti la domanda è stata spontanea: ci sarà a Sanremo? Una domanda che sembra insolita per uno sportivo, sebbene la storia ci insegni che diversi atleti abbiano solcato quel palco. Federica Brignone ha risposto con un secco: “No, io scio, non sono una cantante”. Un annuncio che lascia interdetti e mentre alcuni del mondo dello sport le fanno l’applauso, altri ricordano che in realtà Federica Brignone a Sanremo c’è già stata. Infatti la sciatrice, proprio per presentare le future Olimpiadi Milano Cortina, era stata sul palco dell’Ariston e ci sono video e foto che immortalano quel momento con Amadeus e Marco Mengoni, che quel giorno faceva il co-conduttore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

