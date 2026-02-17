Federica Brignone ha vinto due medaglie d’oro ai Giochi di Milano Cortina, dimostrando di essere la sciatrice italiana più forte di sempre. In passato, era conosciuta principalmente come la figlia di Ninna Quario, ma ora si distingue per i successi ottenuti sulle piste. La sua crescita nel mondo dello sci ha sorpreso molti appassionati, che ricordano ancora i primi passi della campionessa.

Godiamo, dunque, finché possiamo emozionarci fino alle lacrime per un atto di Fede. In fondo, quella che ha avuto lei, Federica Brignone, per risalire fino alla cima del suo mondo con gli sci. Almeno trent’anni di discese ardite e di risalite per svegliarci un giorno e raccontarci la storia della ragazza che sognava di diventare la più forte di tutte e, alla fine, ci è riuscita, passando attraverso le terribili incertezze di non poter più nemmeno camminare. Certo, la Brignone aveva vinto la Coppa del Mondo assoluta, prima italiana di sempre a riuscirci, nel 2020, ma si era trovata in testa alla classifica generale quando annullarono le ultime dieci gare per il Covid maledetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brignone è l'atleta più forte di sempre, oppure no?

Il Presidente Mattarella ha sottolineato come, alla fine di un anno complesso, cresca il desiderio di pace e di stabilità.

Roberto Baggio ha fatto alcune rivelazioni in un'intervista, spiegando che il compagno più forte con cui ha giocato potrebbe essere Ronaldo, aggiungendo che lo stadio più affascinante in cui ha giocato è stato il Olimpico di Roma durante i Mondiali del 1990, dove ha assistito a partite emozionanti e ha condiviso momenti indimenticabili con i compagni di squadra.

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.