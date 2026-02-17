‘Bridgerton’ | la stagione 4 arriva al suo glorioso epilogo

Da metropolitanmagazine.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La fiaba continua per Benedict Bridgerton e Sophie Baek: sono adesso disponibili il trailer e le nuove immagini degli attesissimi nuovi episodi della quarta stagione di Bridgerton. I primi quattro episodi sono già disponibili, mentre la Parte 2 arriverà il 26 febbraio solo su Netflix. Scopriamo insieme cosa ci aspetta dalla seconda parte di questa nuova stagione dell’universo Bridgerton. Di cosa parlerà la seconda parte?. Il bohémien secondogenito Benedict Bridgerton (Luke Thompson ) rifiuta di sistemarsi, nonostante le insistenti richieste della madre, la matriarca Lady Violet Bridgerton ( Ruth Gemmell ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

8216bridgerton8217 la stagione 4 arriva al suo glorioso epilogo
© Metropolitanmagazine.it - ‘Bridgerton’: la stagione 4 arriva al suo glorioso epilogo

La nuova stagione di Bridgerton protagonista al Gran Ballo del Carnevale

La prima serata del Carnevale di Venezia, in Piazza San Marco, sarà dedicata al Gran Ballo ispirato a Bridgerton, realizzato in collaborazione con Netflix.

Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast

La quarta stagione di Bridgerton è iniziata.

Bridgerton, la stagione 4 è arrivata su Netflix!

Video Bridgerton, la stagione 4 è arrivata su Netflix!
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bridgerton 4, quando esce la seconda parte e le anticipazioni; Perché Bridgerton 4 è diviso in due parti e cosa dobbiamo aspettarci per il gran finale; Bridgerton 4, quando esce la 2° parte: il trailer anticipa il destino di Benedict e Sophie; Le nuove (bellissime) immagini di Bridgerton ci raccontano in anteprima cosa succederà ai protagonisti della serie.

Quando escono le nuove puntate di Bridgerton 4 su Netflix?Scopri quando usciranno gli ultimi episodi di Bridgerton 4 su Netflix e cosa aspettarsi dalla seconda parte della stagione tanto attesa. serial.everyeye.it

bridgerton la stagione 4Bridgerton 4, quando esce la seconda parte e le anticipazioniCon la data del 26 febbraio 2026 ormai segnata sul calendario a caratteri cubitali, i fan della serie tv ideata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes si preparano a scoprire come si chiuderan ... tg24.sky.it