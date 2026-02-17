‘Bridgerton’ | la stagione 4 arriva al suo glorioso epilogo

La fiaba continua per Benedict Bridgerton e Sophie Baek: sono adesso disponibili il trailer e le nuove immagini degli attesissimi nuovi episodi della quarta stagione di Bridgerton. I primi quattro episodi sono già disponibili, mentre la Parte 2 arriverà il 26 febbraio solo su Netflix. Scopriamo insieme cosa ci aspetta dalla seconda parte di questa nuova stagione dell’universo Bridgerton. Di cosa parlerà la seconda parte?. Il bohémien secondogenito Benedict Bridgerton (Luke Thompson ) rifiuta di sistemarsi, nonostante le insistenti richieste della madre, la matriarca Lady Violet Bridgerton ( Ruth Gemmell ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La prima serata del Carnevale di Venezia, in Piazza San Marco, sarà dedicata al Gran Ballo ispirato a Bridgerton, realizzato in collaborazione con Netflix.

