Bridgerton 4 | il cast non perdona la frase infelice di Benedict come noi
Il cast di Bridgerton 4 si è scagliato contro Benedict dopo aver sentito una sua frase infelice rivolta a Sophie, che ha scatenato molte polemiche tra i fan. La scena, girata recentemente, ha lasciato tutti a bocca aperta e ha diviso gli spettatori, anche grazie a un commento diretto del personaggio nel momento clou della trama.
A dividerli non ci sono solo le rigide convenzioni sociali, ma anche l’ossessione di Benedict per quella donna sconosciuta che non riesce a ritrovare. Così la loro storia procede a rilento, tra sguardi trattenuti e tensione palpabile. Eppure la chimica è così intensa che nei primi episodi assistiamo a continui avvicinamenti e alla difficoltà, da parte di lui, di starle lontano. Poi arriva la scena. Si incontrano per caso sulle scale. Lui si dichiara: le confessa il debole che prova per lei, che la cerca in ogni stanza, che ne è consumato, che vale più di qualsiasi fantasia e che merita tutto dalla vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Bridgerton 4 su Netflix: Benedict, Cenerentola e il grande vuoto dei fratelli BridgertonLa quarta stagione di Bridgerton arriva su Netflix con un nuovo ballo in maschera.
Conte attacca Spalletti: “Noi ex campioni d’Italia? Frase infelice, porti rispetto”. Ecco cosa è accadutoIn un contesto di grande attenzione mediatica, le dichiarazioni di Antonio Conte rivolte a Luciano Spalletti hanno suscitato discussioni nel mondo del calcio.
Bridgerton Season 4 Part 2 Trailer l Sophie & Benedict
Argomenti discussi: Bridgerton 4, quando esce la seconda parte e le anticipazioni; Bridgerton 4 rompe ogni tabù: la rivoluzione silenziosa che non avevi notato (ma che cambia tutto); Bridgerton, svolta sorprendente per un’attrice: ora sfida un’anziana assassina senza scrupoli in una serie dark; Bridgerton 4: quando esce la Parte 2 e cosa aspettarsi.
Bridgerton 4 : il cast non perdona la frase infelice di Benedict (come noi)Il finale della prima parte di Bridgerton 4 accende il dibattito: Benedict sorprende Sophie con una proposta controversa, mentre il cast commenta senza filtri la scena che ha diviso i fan ... vanityfair.it
Bridgerton – Stagione 4: come mai il padre di Sophie la definisce sua pupilla?Il cast e lo showrunner di Bridgerton - Stagione 4 hanno svelato perché il padre di Sophie Baek la chiama pupilla nella nuova stagione ... cinefilos.it
Chi abbandona Bridgerton Scopri le sorprese nel cast! facebook
New Luke Thompson and the Bridgerton cast interview. x.com