Bridgerton 4 | il cast non perdona la frase infelice di Benedict come noi

Il cast di Bridgerton 4 si è scagliato contro Benedict dopo aver sentito una sua frase infelice rivolta a Sophie, che ha scatenato molte polemiche tra i fan. La scena, girata recentemente, ha lasciato tutti a bocca aperta e ha diviso gli spettatori, anche grazie a un commento diretto del personaggio nel momento clou della trama.

A dividerli non ci sono solo le rigide convenzioni sociali, ma anche l’ossessione di Benedict per quella donna sconosciuta che non riesce a ritrovare. Così la loro storia procede a rilento, tra sguardi trattenuti e tensione palpabile. Eppure la chimica è così intensa che nei primi episodi assistiamo a continui avvicinamenti e alla difficoltà, da parte di lui, di starle lontano. Poi arriva la scena. Si incontrano per caso sulle scale. Lui si dichiara: le confessa il debole che prova per lei, che la cerca in ogni stanza, che ne è consumato, che vale più di qualsiasi fantasia e che merita tutto dalla vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

