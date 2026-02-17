Breakout - Frammenti ibridi della Firenze Anni ' 80

Il 25 e 26 febbraio 2026, ISIA Firenze apre le porte a “Breakout - Frammenti ibridi della Firenze anni '80” per celebrare la scena New Wave fiorentina degli anni Ottanta. L’evento nasce dalla volontà di rivivere quel periodo attraverso un’installazione immersiva negli spazi storici di Sant’Apollonia, un ex complesso religioso che diventa teatro di ricordi e innovazione. La mostra offre pezzi unici, filmati e installazioni audio visive che catturano l’energia di quegli anni. In questo modo, i visitatori possono immergersi in un passato che ha segnato la musica e l’arte della città