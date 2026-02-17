Brann Bergen-Bologna Europa League 19-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Brann Bergen ha deciso di affrontare il Bologna giovedì, sperando di ottenere un risultato positivo che possa dare impulso al suo percorso in Europa League. La squadra norvegese si prepara alla sfida di andata in casa, consapevole dell’importanza di partire bene per avanzare nella competizione. La partita si gioca alle 18:45 e rappresenta un passaggio cruciale per entrambe le squadre.

Il Bologna deve passare dai playoff se vuole proseguire il proprio cammino in UEFA Europa League e giovedì fa visita al Brann per la partita d’andata. I felsinei hanno già affrontato questo avversario nella fase del girone unico pareggiandoci in casa per 0-0, anche se erano stati costretti a giocare per gran parte della sfida. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

