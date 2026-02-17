Il Bologna affronterà il Brann nel primo match dei playoff di Europa League, una partita fondamentale per proseguire la corsa europea. La squadra italiana deve vincere per evitare di uscire subito dalla competizione, mentre il Brann punta a sfruttare il fattore casalingo per mettere pressione agli avversari. La sfida si gioca giovedì alle 18:45, con entrambe le squadre determinate a conquistare un risultato positivo.

Il Bologna deve passare dai playoff se vuole proseguire il proprio cammino in UEFA Europa League e giovedì fa visita al Brann per la partita d’andata. I felsinei hanno già affrontato questo avversario nella fase del girone unico pareggiandoci in casa per 0-0, anche se erano stati costretti a giocare per gran parte della sfida. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Brann Bergen-Bologna (Europa League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

