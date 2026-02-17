Braciere Olimpico | Milano valuta un museo per custodire il simbolo dei Giochi Invernali 2026 e il design italiano

Milano sta considerando di trasformare il braciere olimpico dei Giochi Invernali 2026 in un museo, dopo aver deciso di dedicargli uno spazio permanente in città. La proposta punta a conservare il simbolo dei Giochi, insieme al design italiano, in un luogo accessibile a tutti. La decisione nasce dall’interesse di valorizzare un elemento che rappresenta la storia recente di Milano e dell’Italia. La discussione si concentra su quale edificio scegliere e come integrare il nuovo spazio nel tessuto urbano.

Braciere Olimpico: Verso un Nuovo Museo a Milano. Il futuro del braciere olimpico di Milano 2026 è al centro di un dibattito che coinvolge amministrazione, esperti e cittadini. Il sindaco Beppe Sala ha espresso la sua preferenza per una collocazione museale della scultura, attualmente sotto l'Arco della Pace, per preservare la memoria di un evento che ha proiettato la città sulla scena internazionale. La decisione, cruciale per l'eredità dei Giochi, è in fase di studio. Un Simbolo di Innovazione e Design. L'imponente braciere, opera di Marco Balich in collaborazione con Lida Castelli e Paolo Fantin, non è solo un elemento scenografico, ma un vero e proprio manifesto dell'ingegno italiano.

Oggi, la Fiamma Olimpica ha attraversato Riccione, portando il simbolo dei Giochi invernali Milano Cortina 2026 sulla Riviera Adriatica.

