bovisio vara il piano anti traffico zone 30 piazze pedonali e ciclabili

Bovisio ha deciso di adottare un nuovo piano contro il traffico, spinta dai problemi crescenti di ingorghi e inquinamento in centro. La città introdurrà zone a 30 kmh, piazze pedonali e percorsi ciclabili per migliorare la qualità della vita dei residenti. Questa iniziativa punta a ridurre il traffico nelle aree più affollate, creando spazi più sicuri e vivibili. Un esempio concreto riguarda il centro storico, dove saranno limitati gli accessi alle auto per favorire passeggiate e pedalate.

Una città meno congestionata dal traffico, più sicura per pedoni e ciclisti, più accessibile e attenta all'ambiente. È tutto pronto per l'adozione del Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile che guiderà le scelte per i prossimi dieci anni: non più una città costruita attorno alle auto, ma uno spazio per le persone, bambini, anziani, persone con disabilità, famiglie e pendolari. "Con l'adozione del Pums – commenta il sindaco Giovanni Sartori – Bovisio Masciago sceglie un modello di città più vivibile, sostenibile e attenta alle esigenze delle persone, costruendo oggi la mobilità del futuro.