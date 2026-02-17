Borussia Dortmund-Atalanta | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Borussia Dortmund affronta l’Atalanta questa sera, martedì 17 febbraio, alla Signal Iduna Arena, dopo aver vinto l’ultima partita di campionato. La squadra bergamasca si prepara a giocare in trasferta in Champions League, cercando di ottenere un risultato positivo all’inizio degli spareggi. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, permettendo ai tifosi di seguire ogni momento dal vivo.

(Adnkronos) – L'Atalanta torna protagonista in Champions League. Oggi, martedì 17 febbraio, la Dea sfida il Borussia Dortmund – in diretta tv e streaming – alla Signal Iduna Arena di Dortmund nell'andata dei playoff della massima competizione europea. La squadra ha chiuso la fase campionato al 15esimo posto, assicurandosi così un posto agli spareggi, mentre i tedeschi sono arrivati 17esimi nella classifica generale. In campionato, nell'ultimo turno, l'Atalanta ha vinto contro la Lazio, battuta 2-0 all'Olimpico grazie ai gol di Ederson su rigore e Zalewski. La sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta è in programma oggi, martedì 17 febbraio, alle ore 21.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

