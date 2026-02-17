Borussia Dortmund-Atalanta | orario probabili formazioni e dove vederla in tv
Il Borussia Dortmund affronta l’Atalanta questa sera, martedì 17 febbraio, alla Signal Iduna Arena, dopo aver vinto l’ultima partita di campionato. La squadra bergamasca si prepara a giocare in trasferta in Champions League, cercando di ottenere un risultato positivo all’inizio degli spareggi. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, permettendo ai tifosi di seguire ogni momento dal vivo.
(Adnkronos) – L'Atalanta torna protagonista in Champions League. Oggi, martedì 17 febbraio, la Dea sfida il Borussia Dortmund – in diretta tv e streaming – alla Signal Iduna Arena di Dortmund nell'andata dei playoff della massima competizione europea. La squadra ha chiuso la fase campionato al 15esimo posto, assicurandosi così un posto agli spareggi, mentre i tedeschi sono arrivati 17esimi nella classifica generale. In campionato, nell'ultimo turno, l'Atalanta ha vinto contro la Lazio, battuta 2-0 all'Olimpico grazie ai gol di Ederson su rigore e Zalewski. La sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta è in programma oggi, martedì 17 febbraio, alle ore 21.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Borussia Dortmund-Atalanta in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni
L'Atalanta sfida il Borussia Dortmund oggi in Champions League, perché vuole ottenere una buona posizione nel girone.
Borussia Dortmund-Inter: dove vederla (in tv e streaming), orario e probabili formazioni dell'ultima giornata di Champions League
Pochi minuti e si saprà se l'Inter continuerà la sua avventura in Champions League.
Gol PAZZESCHI che non vedremo più
Argomenti discussi: Borussia Dortmund-Atalanta: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv il playoff di Champions League; Borussia Dortmund-Atalanta oggi, playoff Champions League. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Borussia Dortmund-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions.
Borussia Dortmund-Atalanta in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniL'Atalanta si appresta ad affrontare la gara d'andata dei play-off della Champions League 2025-2026 in casa del Borussia Dortmund: si parte alle ore 21 ... fanpage.it
Borussia Dortmund-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la ChampionsLa sfida tra Borussia e Atalanta è in programma alle ore 21 a Dortmund e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile su Skygo e Now. tuttosport.com
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #BorussiaDortmund- #Atalanta x.com
Palladino prima di Borussia Dortmund-Atalanta: "Da due giorni ho l'adrenalina a mille. Dispiace per De Ketelaere e Raspadori" - facebook.com facebook